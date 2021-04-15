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Співчуття – це хрест, до якого прибитий є співчутливий.
Фрідріх Ніцше
До теми
Що мертве, не помре
Уляна Галич
Усі контраверсія й напруга, кітч і драматургія зосереджені у постатях двох жінок, однаково самотніх, божевільних і прекрасних. Режисер розгортає абсурдну, але водночас притчеву оповідь, надає їй універсального звучання, поза координатами статі, місця, часу.
15.04.21
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Штука
Бурштин проти резистентних бактерій
Складники скам’янілої смоли дерева виявилися ефективними проти метицилинрезистентного золотистого стафілокока (MRSA)
15.04.21
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Наука
Судововишнянські епізоди в історії Української партії праці
Мар'ян ХОМЯК
Речники партії «українських трудящих мас» у Судовій Вишні на громадських (1927) і сеймових (1928) виборах
14.04.21
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Минуле
Нескаламутнена радість кольору
Ірина Пустиннікова
Вітражисти років сто тому не завжди були художниками, часто — ремісниками, майстрами. І там, де існували кластери таких спеців, вітражів і сьогодні надзвичайно багато. На жаль, нове металопластикове вікно завжди виграє битву.
14.04.21
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Штука
Чи це лице Ехнатона?
Нова реконструкція обличчя показала лице загадкової мумії з гробниці KV55.
13.04.21
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Наука
Тепер ти любитимеш мене, мамо?
Олексій Паляничка
Коли трапляється сюжет із «замкнутою екосистемою», увагу більше привертає не те, що відбулося, а те, що це може означати. Наприклад, що означає ця гібридна війна, яка стала невіддільною реальністю персонажів вистави і акторів?
13.04.21
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Штука
Ми часто ігноруємо блискучі розв'язки
Діана Квон
Причина в так званому «упередженні втоплених коштів», яке полягає у тому, що люди продовжують інвестувати у речі, на які вони вже потратили час, гроші або зусилля
12.04.21
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Наука
Детектив у шапіто
Юрко ТИМЧУК
У реаліях вітчизняного цирку навіть дипломований провидець не передбачить, якого крілика, звідки і як витягне черговий по манежу ілюзіоніст, кульбіти акробатів незбагненні, як львівська погода, а про клоунів і говорити вже якось не пасує. Огляд подій тижня в Україні.
12.04.21
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Україна