Співчуття – це хрест, до якого прибитий є співчутливий.

Нескаламутнена радість кольору

Ірина Пустиннікова

Вітражисти років сто тому не завжди були художниками, часто — ремісниками, майстрами. І там, де існували кластери таких спеців, вітражів і сьогодні надзвичайно багато. На жаль, нове металопластикове вікно завжди виграє битву.