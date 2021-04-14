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Кармен Еррера
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Кармен Еррера «Червоне з білим трикутником» (1961)
Середа, Квітень 14, 2021 - 08:45
До теми
Чи це лице Ехнатона?
Нова реконструкція обличчя показала лице загадкової мумії з гробниці KV55.
13.04.21
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Наука
Детектив у шапіто
Юрко ТИМЧУК
У реаліях вітчизняного цирку навіть дипломований провидець не передбачить, якого крілика, звідки і як витягне черговий по манежу ілюзіоніст, кульбіти акробатів незбагненні, як львівська погода, а про клоунів і говорити вже якось не пасує. Огляд подій тижня в Україні.
12.04.21
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Україна
Скрайня втома
Марта Кузій-Андрущак
Онлайн передбачав, що буде можливість достукатись до великої аудиторії – практично цілої 38-мільйонної України. Кількість переглядів нових музичних вистав вражає: кожна має усього від 2 до 8 тисяч глядачів…
12.04.21
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Штука
Всьому свій чос
Назарій Заноз
Знаєте отих людей, котрі виконують всі завдання заздалегідь, а потім гуляють сміло? Ох, як же їх ненавиджу
12.04.21
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Дискурси
Ольстер знову у вогні
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
У Північній Ірландії ось уже другий тиждень не вщухають безлади. Знаменита Угода Страсної п'ятниці, яка примирила католиків і протестантів у Ольстері, опинилася під загрозою.
11.04.21
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У світі
Листи Чудових Людей
Іван Банах
Перша частина – soundcheck – «Хронік Квіткової революції», п'яти років гіпповського руху (1964 — 1969)
11.04.21
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Минуле
#БОЙКИ
Наталя Кляшторна
«На них впаде кара небесна». «Продалися полякам, а українцями вже не хочуть бути». «Дурні не знають, що риють собі могилу». Що ви ще завтра про них напишете? Чи, може, ми чогось не знаємо? Тоді назвіть по прізвищах, а не демонізуйте усіх бойків у Польщі.
10.04.21
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Галичина
Датчики холоду на зубах
Нові дані вселяють надію на ефективну терапію проти надчутливості зубів.
10.04.21
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Наука