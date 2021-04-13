Володимир Богуславський

#БОЙКИ

Наталя Кляшторна

«На них впаде кара небесна». «Продалися полякам, а українцями вже не хочуть бути». «Дурні не знають, що риють собі могилу». Що ви ще завтра про них напишете? Чи, може, ми чогось не знаємо? Тоді назвіть по прізвищах, а не демонізуйте усіх бойків у Польщі.