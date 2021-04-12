Померла мама Блаженнішого Святослава.

12 квітня 2021 року після важкої недуги померла Віра Шевчук, мама глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава.

Пані Віра померла у Стрию на 74 році життя, повідомляє департамент інформації УГКЦ.

Віра Шевчук зі синами Святославом (старший) і Всеволодом

"Моя мама майже все своє життя пропрацювала в музичній школі і була викладачем класу фортепіано. Якщо говорити про перші спогади, то вони пов’язані з фортепіано. До нас додому приходили учні та постійно лунала музика. Навіть коли моя мама займалася домашніми справами, наприклад, готувала їжу на кухні, то завжди в сусідній кімнаті грали студенти на фортепіано", – розповідає Блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ згадує, що мама часто брала його зі собою на роботу, бо не було з ким залишити. "І всі ті коридори, класи музичних шкіл у Стрию і Самборі, де вона працювала, – то був простір, у якому я виростав. Пізніше, коли я ходив до школи, мама мене брала до музичної школи, щоб робити уроки. Собі уявіть – урок музики. Отже, є письмовий стіл, фортепіано, за інструментом сидить студент чи студентка, моя мама біля неї, а я тут поруч роблю уроки. І вона одним вухом слухає, як грає студент, а тут дивиться, що роблю я. І тільки тоді, коли все зробив, я міг збиратися і йти додому", – поділився владика.

У понеділок о 19:00 в поминальній каплиці храму Святих Володимира і Ольги м. Стрия (вул. Григорія Коссака, 7а) відбудеться парастас. Похоронні богослужіння розпочнуться завтра, 13 квітня, об 11:00 у храмі Святих Володимира і Ольги.