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Василь Седляр. З ілюстрацій до "Кобзаря"
Понеділок, Квітень 12, 2021 - 09:45
До теми
Ольстер знову у вогні
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
У Північній Ірландії ось уже другий тиждень не вщухають безлади. Знаменита Угода Страсної п'ятниці, яка примирила католиків і протестантів у Ольстері, опинилася під загрозою.
11.04.21
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У світі
#БОЙКИ
Наталя Кляшторна
«На них впаде кара небесна». «Продалися полякам, а українцями вже не хочуть бути». «Дурні не знають, що риють собі могилу». Що ви ще завтра про них напишете? Чи, може, ми чогось не знаємо? Тоді назвіть по прізвищах, а не демонізуйте усіх бойків у Польщі.
10.04.21
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Галичина
Датчики холоду на зубах
Нові дані вселяють надію на ефективну терапію проти надчутливості зубів.
10.04.21
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Наука
Людина у зморшках часу
Олексій Паляничка
Акторки на час перформансу прийняли роль провідників у розгалуженій системі світів: об’єктивної історії Львова та суб’єктивних історій учасників дійства. Маршрути та річки Львова (та й України загалом) наклалися на ментальні мапи глядачів – їхні страхи, мрії.
09.04.21
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Штука
Весняне загострення
Дмитро Єльніков
Людина – це шлях. Шлях настільки довгий, що иншим разом здається безкінечним. І було прикро, що вже розуміючи красу, нам усе ще потрібно нею володіти…
09.04.21
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Дискурси
На борту лайнера «Лазуткін»
Уляна Галич
Збірка «Артерія» – цікавий приклад симбіозу сучасних технологій (використання QR-кодів як інструменту доповненої реальності поширилося й на структуру «Артерії»), поетичної майстерності й музичних інтроспекцій, котрими пронизані сторінки книжки.
08.04.21
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Штука
Підтверджено: Всесвіт – це симуляція
Фуад Хан
Швидкість процесора - це артефакт, який апаратне забезпечення комп’ютера залишає всередині симульованої реальності. Якщо ми живемо у симуляції, то Всесвіт також повинен мати такий артефакт. Це – швидкість світла
07.04.21
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Наука
Наші геніяльні божевільні і божевільні генії
Юрій Винничук
Божевілля від геніяльности інколи на відстань руки або поцілунку. І зраджує себе, буває, лише час від часу якимись чудними вчинками
07.04.21
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Дискурси