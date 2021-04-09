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Theodor Severin Kittelsen «Trollet som grunner på hvor gammelt det er» (1911)
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Теодор Кіттельсен «Троль, який думає про те, скільки йому років» (1911)
П'ятниця, Квітень 9, 2021 - 09:45
До теми
Екзотика часу
Юрко Дячишин
Місто змінилося, а знайоме й близьке мені життя в центрі зникло. Мій Львів — це вже історія, хоча минуло лише якихось п’ятнадцять років. Свої жанрові фотографії десятирічної давності я жартома називаю ретрофото Львова.
07.04.21
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Штука
Бабин Яр: меморіал повинен бути українським
Йосиф ЗІСЕЛЬС
Я не вважаю, що повинен обов’язково дожити до цього меморіалу. Головне – щоби усі провели це через свої рефлексії, через свої мозок і серце. Через катарсис, нарешті.
06.04.21
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Україна
Радянська прелюдія до нацистського Голокосту
Олександр Вітолін
«Щасливий ранок життя» – радісно писав в жовтні 1939 року Сруль Ашендорф. І невдовзі галицькі євреї пізнали принади радянських репресій
06.04.21
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Минуле
Майте Бога в серці
Андрій Бондар
Коли стається непоправне, не варто нікуди поспішати. Непоправне все одно вже трапилося, його ніяк не скасуєш. Тому не потрібно нікуди бігти і мерщій залагоджувати справи.
05.04.21
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Дискурси
Плагіат з Франка й не тільки
Євген Нахлік
Якщо в сучасній дисертації міркування Івана Франка подаються як власні висновки дисертантки, то, отже, його наукові праці досі актуальні.
05.04.21
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Минуле
Тепер ще треба пістолет
Юрко ТИМЧУК
Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності переговорів з ворогами - значить, зрадники вже про все домовилися. Огляд подій тижня в Україні
05.04.21
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Україна
Архітектура модернізму: все для Людини
Ліна Дегтярьова
Модернізм є досить специфічною архітектурою у своїй простоті: у ній все працює на Людину, навіть відсутність прикрас
05.04.21
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Штука
Хто поховає «Північний потік-2»?
Максим МУЛЯР
Газогін «Північний потік – 2» вже давно перетворився на політичне мінне поле. США – з одного боку, Росія – з іншого. Посередині – Німеччина та ціла ЄУ. І всі поки що в програші.
04.04.21
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У світі