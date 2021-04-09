Theodor Severin Kittelsen «Trollet som grunner på hvor gammelt det er» (1911)

Бабин Яр: меморіал повинен бути українським

Йосиф ЗІСЕЛЬС

Я не вважаю, що повинен обов’язково дожити до цього меморіалу. Головне – щоби усі провели це через свої рефлексії, через свої мозок і серце. Через катарсис, нарешті.