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Фанатизм притаманний людям головно освіченим
Макс Штірнер
До теми
Підтверджено: Всесвіт – це симуляція
Фуад Хан
Ніколи більше не треба ставити під сумнів слова Ілона Маска.
07.04.21
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Наука
Майте Бога в серці
Андрій Бондар
Коли стається непоправне, не варто нікуди поспішати. Непоправне все одно вже трапилося, його ніяк не скасуєш. Тому не потрібно нікуди бігти і мерщій залагоджувати справи.
05.04.21
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Дискурси
Плагіат з Франка й не тільки
Євген Нахлік
Якщо в сучасній дисертації міркування Івана Франка подаються як власні висновки дисертантки, то, отже, його наукові праці досі актуальні.
05.04.21
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Минуле
Тепер ще треба пістолет
Юрко ТИМЧУК
Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності переговорів з ворогами - значить, зрадники вже про все домовилися. Огляд подій тижня в Україні
05.04.21
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Україна
Архітектура модернізму: все для Людини
Ліна Дегтярьова
Модернізм є досить специфічною архітектурою у своїй простоті: у ній все працює на Людину, навіть відсутність прикрас
05.04.21
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Штука
Хто поховає «Північний потік-2»?
Максим МУЛЯР
Газогін «Північний потік – 2» вже давно перетворився на політичне мінне поле. США – з одного боку, Росія – з іншого. Посередині – Німеччина та ціла ЄУ. І всі поки що в програші.
04.04.21
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У світі
Коли дітей вакцинуватимуть від COVID?
Поки дорослі в усьому світі очікують на вакцину, фармацевтичні компанії потроху звертають увагу на майже четвертину людства, для якої досі немає доступних доз, – на дітей.
03.04.21
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Наука
Весілля
Василь МАХНО
–що ж не трапиться в вірші поета– я кажу що я був на одному з весіль коли в річці цвітуть плавники карасів –щастя тобі Марґарито!
03.04.21
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Дискурси