Немає вищої свободи, ніж свобода судження. Визнаю її за іншими і вимагаю її і для себе

Гуманний функціоналізм

Ліна Дегтярьова

Модернізм є досить специфічною архітектурою у своїй простоті: у ній все працює на Людину, навіть відсутність прикрас. Ужиткова логіка є в абсолютно всіх складових. Знати історію архітектури модернізму – означає розуміти її та поважати.