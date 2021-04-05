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Немає вищої свободи, ніж свобода судження. Визнаю її за іншими і вимагаю її і для себе
Петрарка
До теми
Гуманний функціоналізм
Ліна Дегтярьова
Модернізм є досить специфічною архітектурою у своїй простоті: у ній все працює на Людину, навіть відсутність прикрас. Ужиткова логіка є в абсолютно всіх складових. Знати історію архітектури модернізму – означає розуміти її та поважати.
05.04.21
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Штука
Хто поховає «Північний потік-2»?
Максим МУЛЯР
Газогін «Північний потік – 2» вже давно перетворився на політичне мінне поле. США – з одного боку, Росія – з іншого. Посередині – Німеччина та ціла ЄУ. І всі поки що в програші.
04.04.21
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У світі
Коли дітей вакцинуватимуть від COVID?
Поки дорослі в усьому світі очікують на вакцину, фармацевтичні компанії потроху звертають увагу на майже четвертину людства, для якої досі немає доступних доз, – на дітей.
03.04.21
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Наука
Весілля
Василь МАХНО
–що ж не трапиться в вірші поета– я кажу що я був на одному з весіль коли в річці цвітуть плавники карасів –щастя тобі Марґарито!
03.04.21
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Дискурси
Майбутнє в кризі
Ліза Сукерт
Очікування від майбутнього — важливий чинник, який допомагає зрозуміти та подолати кризові процеси.
02.04.21
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Наука
Львів мистецький — Лесі Українці
Оксана Левицька
Радянський період не дозволив прочитати Лесю Українку належним чином, а за останні 30 років незалежної України ми лише потроху повертаємося до поетеси й починаємо переосмислювати її творчість та місце в історії нашої модерної культури.
02.04.21
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Штука
«Дім серця» на краю світу
Юлія Овсяник
Крадіжки, рання судимість, дитяча праця і підліткова вагітність – там усе це є нормою життя. Оповідь про вбогість, яка би вразила українців
02.04.21
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Галичина
Карантин: до Опери онлайн!
Доки впродовж посиленого карантину у Львові двері театрів зачинені, Львівська національна опера пропонує глядачам переглянути в форматі онлайн знакові та найновіші постановки театру.
01.04.21
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Штука