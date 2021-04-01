Часто треба сказати ні, щоб себе підтвердити

Супроти несправедливості

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Заслуга фільму«Кращі дні» режисера, сценариста і актора Цанга Квок Чуна – у формі подачі теми, де нема повчальності й моралізаторства, де є драма і екшн, де грубість чергується з ніжністю, і нею ж завершується.