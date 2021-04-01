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Богуславський-сині квіти
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Володимир Богуславський
Четвер, Квітень 1, 2021 - 09:00
До теми
Записувати на папері － краще запам’ятати
Працюючи з аналогами паперу, мозок отримує додаткову інформацію, а це допомагає краще пригадувати записане.
01.04.21
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Наука
Супроти несправедливості
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Заслуга фільму«Кращі дні» режисера, сценариста і актора Цанга Квок Чуна – у формі подачі теми, де нема повчальності й моралізаторства, де є драма і екшн, де грубість чергується з ніжністю, і нею ж завершується.
31.03.21
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Штука
Після смерті зростає активність "генів-зомбі"
Після смерті активність окремих клітин сильно збільшується й вони виростають до гігантських розмірів.
30.03.21
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Наука
Складність, яка себе усвідомлює
Світлана Вардеванян
Наша сучасність любить простоту, а складність часто не те щоб ігнорує, а вихолощує до цієї самої простоти. Але ж усе по-справжньому важливе насправді є складним. Інґа Кейван. Тінь базальту. Тіло базальту .
30.03.21
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Штука
Львів – це справжній поліс
Адам Загаєвський
Минає дев'ятий день зі смерті Адама Загаєвського. Серед творів, котрі він залишив після себе, маловідомим є, на жаль, його коротке есе про Львів, яке він написав на прохання Ярослава Грицака
29.03.21
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Дискурси
Те, чого ніколи не було
Андрій Бондар
Цінності, які дозволили цим людям пережити ХХ століття та свідчити про добро, любов, справедливість і вірність, уже ніколи, ніде й нізащо не допоможуть
29.03.21
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Дискурси
Світлий театр
Володимир Кучинський
Якщо буде ідеологічне рішення, тема розкриється, тоді актор виглядає дуже інтелектуально і круто. Мені подобається, коли театр використовуєш для духовного зростання, а не для амбіцій. Є ще, звісно, певні моменти акторського існування, — все це в комплексі робить дуже світлий театр.
29.03.21
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Штука
Логістика в бедламі
Юрко ТИМЧУК
Коли на фронті гинуть люди чи за межами фронту люди просто мруть, то актуальним є закинути тему про чипізацію рептилоїдів або змову розенкрейцерів із тамплієрами. За традицією «піпл хаває», бо для інфантильного суспільства бздури – цікаві, а реальне життя – страшне. Огляд подій тижня в Україні
29.03.21
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Україна