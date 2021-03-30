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Знаходимо в житті лиш те, що в нього самі вкладаємо
Ральф Волдо Емерсон
До теми
Складність, яка себе усвідомлює
Світлана Вардеванян
Наша сучасність любить простоту, а складність часто не те щоб ігнорує, а вихолощує до цієї самої простоти. Але ж усе по-справжньому важливе насправді є складним. Інґа Кейван. Тінь базальту. Тіло базальту .
30.03.21
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Штука
Львів – це справжній поліс
Адам Загаєвський
Минає дев'ятий день зі смерті Адама Загаєвського. Серед творів, котрі він залишив після себе, маловідомим є, на жаль, його коротке есе про Львів, яке він написав на прохання Ярослава Грицака
29.03.21
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Дискурси
Світлий театр
Володимир Кучинський
Якщо буде ідеологічне рішення, тема розкриється, тоді актор виглядає дуже інтелектуально і круто. Мені подобається, коли театр використовуєш для духовного зростання, а не для амбіцій. Є ще, звісно, певні моменти акторського існування, — все це в комплексі робить дуже світлий театр.
29.03.21
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Штука
Логістика в бедламі
Юрко ТИМЧУК
Коли на фронті гинуть люди чи за межами фронту люди просто мруть, то актуальним є закинути тему про чипізацію рептилоїдів або змову розенкрейцерів із тамплієрами. За традицією «піпл хаває», бо для інфантильного суспільства бздури – цікаві, а реальне життя – страшне. Огляд подій тижня в Україні
29.03.21
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Україна
«Підроблені» фрагменти Біблії можуть виявитися справжніми
Сувої Шапіри можуть виявитися попередником старозавітної книги Второзаконня.
28.03.21
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Наука
Санду готова розпускати парламент
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Президентка Молдови Мая Санду готується розпускати парламент. Контрольований соціалістами законодавчий орган сам дав для цього підстави, двічі заваливши кандидатуру прем’єра.
28.03.21
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У світі
Adversus haereses публічного богослов’я
о. Олег ГІРНИК
Про перервану нитку української лицарської традиції, куркульство середнього класу, релігійний фемінізм і чужих пророків...
26.03.21
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Дискурси
Шукається няня для культурного фонду
Володимир СЕМКІВ
Наглядова рада Українського культурного фонду не розгледіла здобутків і не зрозуміла місії інституції, виявилася занадто чутливою до політичних впливів і марнославною щодо дешевих компліментів. Але могло бути ще гірше.
26.03.21
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Україна