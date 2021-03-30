Гойя-поєдинок

Світлий театр

Володимир Кучинський

Якщо буде ідеологічне рішення, тема розкриється, тоді актор виглядає дуже інтелектуально і круто. Мені подобається, коли театр використовуєш для духовного зростання, а не для амбіцій. Є ще, звісно, певні моменти акторського існування, — все це в комплексі робить дуже світлий театр.