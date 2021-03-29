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Олександр Богомазов. "Дівчинка з обручем"
Понеділок, Березень 29, 2021 - 10:00
До теми
«Підроблені» фрагменти Біблії можуть виявитися справжніми
Сувої Шапіри можуть виявитися попередником старозавітної книги Второзаконня.
28.03.21
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Наука
Санду готова розпускати парламент
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Президентка Молдови Мая Санду готується розпускати парламент. Контрольований соціалістами законодавчий орган сам дав для цього підстави, двічі заваливши кандидатуру прем’єра.
28.03.21
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У світі
Модель поліструктурної партії
Тарас ПЛАХТІЙ
Модель політичної партії як динамічної мережі, здатної змінювати свою організаційну структуру для кожної взаємодії із зовнішнім світом
27.03.21
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Дискурси
«Здорова тугість і твердота характеру»
Мар'ян ХОМЯК
До історії гнізда Товариства «Сокіл-Батько» у Судовій Вишні (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ століття)
26.03.21
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Минуле
Український фольклор на берлінські мотиви
Ганна ГРИНІВА
Інтернаціональний гурт заглиблюється у традиції українського фольклору та пробуджує його до другої весни.
26.03.21
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Штука
Палац пам’яті помагає й початківцям
Завдяки методу локусів навіть початківці можуть ефективніше запам’ятовувати та пригадувати речі.
25.03.21
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Наука
Палац у Маліївцях: рятують волонтери
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Пишна споруда, оточена розкішним "англійським" парком, мала шанс перезимувати цей рік без опалення і від цього остаточно занепасти. Однак нею заопікувалося кілька десятків людей, яким не байдуже.
25.03.21
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Галичина
Хроніки української драми
Валентина Тужина
Чи слід влаштовувати конкурси сучасної драматургії? Чи рухають вони драматургічний і театральний процеси? «Так!» – одностайні практики театру, адже конкурси відіграють системотворчу роль.
25.03.21
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Штука