Палац у Маліївцях: рятують волонтери

Дмитро ПОЛЮХОВИЧ

Пишна споруда, оточена розкішним "англійським" парком, мала шанс перезимувати цей рік без опалення і від цього остаточно занепасти. Однак нею заопікувалося кілька десятків людей, яким не байдуже.