Білорусь остаточно усунули від участі в цьогорічному «Євробаченні».

Нова заявлена Мінськом пісня, на думку організаторів конкурсу, теж порушує встановлені правила.

 

                                             група «Галасы ЗМеста»

 

Білорусь не братиме участі в пісенному конкурсі «Євробачення-2021». Таке рішення ухвалив організатор конкурсу, Європейський союз мовників (ЄСМ), в п'ятницю, 26 березня. Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.by з покликом на інформацію, опубліковану на офіційному сайті «Євробачення».

 

Організатори конкурсу розповіли, що 10 березня звернулися з проханням до медіаголдинґу «Белтелерадіокомпанія», який відповідає за участь Білорусі в конкурсі, зробити все можливе для участі країни в «Євробаченні-2021» – тобто внести правки в стару пісню або репрезентувати нову.

 

«Після цього “Белтелерадіокомпанія” представила нову пісню тих же артистів в узгоджені терміни. Нову заявку ретельно вивчили, щоб оцінити її право на участь в конкурсі», – йдеться в заяві. Однак організатори дійшли висновку, що нова і заявка також порушує правила конкурсу і «може зашкодити репутації “Євробачення”, оскільки ставить під сумнів неполітичний характер музичного змагання».

 

«Оскільки “Белтелерадіокомпанія” не змогла подати відповідну заявку протягом подовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні «Євробачення» в травні», – підсумували організатори.
 

Як вже подавало наше видання, перша заявка «Белтелерадіокомпанії» була відхилена в середині березня з аналогічної причини. Організатор «Євробачення» визнав, що пісня «Я навчу тебе» групи «Галасы ЗМеста» ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу і здатна підірвати його репутацію. Мінськ попросили або змінити текст, або запропонувати нову пісню.

 

Музиканти групи «Галасы ЗМеста» не приховують симпатій до правлячого в Білорусі режиму Олександра Лукашенка і в багатьох піснях прямо або побічно кепкують над опонентами білоруської влади. 

 

«Євробачення-2021» пройде в Роттердамі з 18 до 22 травня. Планується, що виконавці зможуть виступити в Нідерландах з дотриманням всіх заходів безпеки, передбачених карантином, запровадженим у зв’язку з пандемією COVID-19. Україну на конкурсі репрезентуватиме Go_A з піснею «Шум».

27.03.2021

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