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Брехня нічим не відрізняється від правди, опріч того, що нею не є
Станіслав Єжи Лєц
До теми
Палац пам’яті помагає й початківцям
Завдяки методу локусів навіть початківці можуть ефективніше запам’ятовувати та пригадувати речі.
25.03.21
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Наука
Пік коронавірусу вже минув?
Глобальна кількість нових випадків COVID-19 досягла максимуму в січні й відтоді знизилася. Чи можна стверджувати, що пік уже минув?
24.03.21
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Наука
Панночки з віконечка
Юрій Винничук
...і бреде вона тією дорогою спочатку бунтівничо, кидаючись інколи, як риба, а далі щораз байдужіє у переконанні, що так і має бути, бо так було призначено
24.03.21
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Дискурси
На смерть Адама Заґаєвського
Максим МУЛЯР
21 березня принесло нам трагічну звістку: на 76-му році життя в Кракові помер видатний польський поет, прозаїк, есеїст, громадський діяч Адам Заґаєвський.
24.03.21
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У світі
Врятувати віллу на старому Голоску
Мирослава Іваник
На користь нової забудови Львів може офірувати ще одну столітню віллу — кам'яницю мецената Стецкевича.
24.03.21
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Галичина
Листівка зі Стамбула
Андрій ЛЮБКА
У нас люблять повторювати, що заробляти треба в Києві, а жити в Ужгороді. Хочу розвинути цю думку далі
23.03.21
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Дискурси
Львів, Остріг та Україна у ранньомодерному Вільні
Леонід ТИМОШЕНКО
Дослідження дрогобицького історика відкриває нову перспективу релігійної культури міст Великого князівства Литовського
23.03.21
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Минуле
Без суспільних якорів
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Чжао натякає на багатьох іммігрантів і на тих, хто втратив дім, апелює до закоханих з розбитим серцем, і весь час торкається сучасного суспільства гарячими пальцями зацікавленої особи, суспільства з його невичерпним злом, проте й із найбільшими благами.
23.03.21
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Штука