Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Найстрашніша кара - муки нечистого сумління, бо немає вищого судді за правду
Чорновіл
До теми
Пік коронавірусу вже минув?
Глобальна кількість нових випадків COVID-19 досягла максимуму в січні й відтоді знизилася. Чи можна стверджувати, що пік уже минув?
24.03.21
|
|
Наука
На смерть Адама Заґаєвського
Максим МУЛЯР
21 березня принесло нам трагічну звістку: на 76-му році життя в Кракові помер видатний польський поет, прозаїк, есеїст, громадський діяч Адам Заґаєвський.
24.03.21
|
|
У світі
Без суспільних якорів
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Чжао натякає на багатьох іммігрантів і на тих, хто втратив дім, апелює до закоханих з розбитим серцем, і весь час торкається сучасного суспільства гарячими пальцями зацікавленої особи, суспільства з його невичерпним злом, проте й із найбільшими благами.
23.03.21
|
|
Штука
Візуалізація прочитаного посилює емоції
Готична література не лякає людей без візуальної уяви.
23.03.21
|
|
Наука
З вічного карантину
Юлія БОЙКО
Їхні обличчя ховали століттями. Тепер їх називають людьми сонця. Втім, вони і надалі потребують допомоги. Люди з синдромом Дауна: як адаптуватись у соціумі?
23.03.21
|
|
Галичина
Їхати до Львова
Адам Заґаєвський
...тепер тільки поспіхом пакувати речі, завжди, щодня і їхати без передиху, їхати до Львова, адже він існує, супокійний і чистий як брослива. Львів є всюди.
23.03.21
|
|
Дискурси
До правопису НТШ 1922 року
Остап Макарушка
Сто років тому опубліковано Звіт язикової Комісії Наук. Тов. ім. Шевченка з обрад над зміною української правописи, що став основою нового правопису
22.03.21
|
|
Минуле
A posteriori
Мирослав Трофимук
Книжка Назара Федорака резонує пригаслим відлунням ритму декількох століть колись питомої української культури. А пригадуючи майбутнє, яке насправді вже колись було, починаємо глибше розуміти власне наш час
22.03.21
|
|
Штука