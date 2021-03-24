Найстрашніша кара - муки нечистого сумління, бо немає вищого судді за правду

Без суспільних якорів

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Чжао натякає на багатьох іммігрантів і на тих, хто втратив дім, апелює до закоханих з розбитим серцем, і весь час торкається сучасного суспільства гарячими пальцями зацікавленої особи, суспільства з його невичерпним злом, проте й із найбільшими благами.