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Адам Заґаєвський
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Адам Заґаєвський (21.06.1945, Львів — 21.03.2021, Краків)
Вівторок, Березень 23, 2021 - 23:00
До теми
Без суспільних якорів
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Чжао натякає на багатьох іммігрантів і на тих, хто втратив дім, апелює до закоханих з розбитим серцем, і весь час торкається сучасного суспільства гарячими пальцями зацікавленої особи, суспільства з його невичерпним злом, проте й із найбільшими благами.
23.03.21
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Штука
Візуалізація прочитаного посилює емоції
Готична література не лякає людей без візуальної уяви.
23.03.21
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Наука
До правопису НТШ 1922 року
Остап Макарушка
Сто років тому опубліковано Звіт язикової Комісії Наук. Тов. ім. Шевченка з обрад над зміною української правописи, що став основою нового правопису
22.03.21
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Минуле
Люби ближнього і тягни коц на себе
Андрій Бучинський
Про усвідомлення та інтерналізацію Галичиною своїх конкурентних переваг тут і тепер, пізнання себе не в кармічному, а в суто практичному сенсі.
22.03.21
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Дискурси
Коли з'явився вірус SARS-CoV-2
Скориставшись інструментами молекулярного датування та епідеміологічними симуляціями, вчені зробили висновки про те, коли могла початися глобальна пандемія
21.03.21
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Наука
Австрійський порядок і реновація Галичини. IV.
Іван Банах
Ідея національности, Михайло Гарасевич та Іван Могильницький, Йосип Лозинський та Михайло Лучкай, Маркіян Шашкевич та Денис Зубрицький, Гаскала і галіційська різня 1846 року
21.03.21
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Минуле
Чітка відповідь на запитання: Who is mr. Putin?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Фраза Джо Байдена про те, що Путін – вбивця, може стати прологом до нової «холодної війни». Хоча насправді вона розпочалася ще 14 років тому, але Захід уперто намагався її не помічати.
21.03.21
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У світі
Біла птаха
Галина Канарська
Мала талант художника, що був здатний у малесенькій виставі поєднати естетику різних світів і розкрити квінтесенцію кожного з них, а ще дати змогу маленькому глядачеві зрозуміти, де світ добра, а де – зла.
20.03.21
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Штука