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Людина хоче не так знань, як визначеності
Бертран Расселл
До теми
Без суспільних якорів
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Чжао натякає на багатьох іммігрантів і на тих, хто втратив дім, апелює до закоханих з розбитим серцем, і весь час торкається сучасного суспільства гарячими пальцями зацікавленої особи, суспільства з його невичерпним злом, проте й із найбільшими благами.
23.03.21
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Штука
Візуалізація прочитаного посилює емоції
Готична література не лякає людей без візуальної уяви.
23.03.21
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Наука
Люби ближнього і тягни коц на себе
Андрій Бучинський
Про усвідомлення та інтерналізацію Галичиною своїх конкурентних переваг тут і тепер, пізнання себе не в кармічному, а в суто практичному сенсі.
22.03.21
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Дискурси
Коли з'явився вірус SARS-CoV-2
Скориставшись інструментами молекулярного датування та епідеміологічними симуляціями, вчені зробили висновки про те, коли могла початися глобальна пандемія
21.03.21
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Наука
Чітка відповідь на запитання: Who is mr. Putin?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Фраза Джо Байдена про те, що Путін – вбивця, може стати прологом до нової «холодної війни». Хоча насправді вона розпочалася ще 14 років тому, але Захід уперто намагався її не помічати.
21.03.21
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У світі
Біла птаха
Галина Канарська
Мала талант художника, що був здатний у малесенькій виставі поєднати естетику різних світів і розкрити квінтесенцію кожного з них, а ще дати змогу маленькому глядачеві зрозуміти, де світ добра, а де – зла.
20.03.21
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Штука
Пробудження
Василь МАХНО
мені також доводиться тривати драбину нести і клевець тримати розсохлий стіл підправити до літа розфасувати два десятки файлів
20.03.21
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Дискурси
Бум близнюків
Зараз у світі народжується на третину більше близнюків, ніж у 80-х рр. ХХ ст.
19.03.21
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Наука