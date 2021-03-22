Чітка відповідь на запитання: Who is mr. Putin?

Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ

Фраза Джо Байдена про те, що Путін – вбивця, може стати прологом до нової «холодної війни». Хоча насправді вона розпочалася ще 14 років тому, але Захід уперто намагався її не помічати.