Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Іван Труш
головна
Іван Труш. "Захід сонця в лісі" (1904)
Понеділок, Березень 22, 2021 - 09:30
До теми
Чітка відповідь на запитання: Who is mr. Putin?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Фраза Джо Байдена про те, що Путін – вбивця, може стати прологом до нової «холодної війни». Хоча насправді вона розпочалася ще 14 років тому, але Захід уперто намагався її не помічати.
21.03.21
|
|
У світі
Біла птаха
Галина Канарська
Мала талант художника, що був здатний у малесенькій виставі поєднати естетику різних світів і розкрити квінтесенцію кожного з них, а ще дати змогу маленькому глядачеві зрозуміти, де світ добра, а де – зла.
20.03.21
|
|
Штука
Пробудження
Василь МАХНО
мені також доводиться тривати драбину нести і клевець тримати розсохлий стіл підправити до літа розфасувати два десятки файлів
20.03.21
|
|
Дискурси
Бум близнюків
Зараз у світі народжується на третину більше близнюків, ніж у 80-х рр. ХХ ст.
19.03.21
|
|
Наука
Колір утраченого часу
Денис Струк
Фарба стає кольором у поєднанні з іншою чи іншими фарбами. Звуки — це кольори, які ми слухаємо, та навпаки — дивимося ми на музику кольорів.
18.03.21
|
|
Штука
САМОСПАЛЕННЯ
Ростислав Шпук
У Франківську тепер є будівля "Братерства", де вище міське чиновництво і забудовники влаштували перегони, хто заподіє більшого приниження унікальному архітектурному витвору.
18.03.21
|
|
Галичина
Воїн честі й лицар культури
Люба Маринович
Вже 5 років Україна без Леся Танюка. Режисера, поета, публіциста, мистецтвознавця, видавця, сценариста, перекладача, політика, громадського, культурного і державного діяча…
18.03.21
|
|
Минуле
Літо стає довшим
Кліматичні зміни суттєво змінили тривалість пір року в Північній півкулі.
17.03.21
|
|
Наука