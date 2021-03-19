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Бузьки прилітають
головна
Вважається, що 19 березня бузьки вертають домів
П'ятниця, Березень 19, 2021 - 17:00
До теми
Воїн честі й лицар культури
Люба Маринович
Вже 5 років Україна без Леся Танюка. Режисера, поета, публіциста, мистецтвознавця, видавця, сценариста, перекладача, політика, громадського, культурного і державного діяча…
18.03.21
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Минуле
Літо стає довшим
Кліматичні зміни суттєво змінили тривалість пір року в Північній півкулі.
17.03.21
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Наука
Covid-19: не останні рекорди
Володимир СЕМКІВ
Кількість діагностованих в Україні випадків інфікування covid-19 перетнула півтора мільйона. Це означає, що у нас коронавірус підхопило вже 4% населення. Лише офіційно. Бо є ще безсимптомні, невіруючі, ліниві...
17.03.21
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Україна
Галицька репетиція української незалежності
Остап РЕСТ
Тридцять років тому Галичина проголосувала за незалежність України, через 259 днів за незалежність проголосувала вся Україна.
17.03.21
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Минуле
Особистий вимір «возз’єднання»
Наталя ШЛІХТА
Вибір о. Михайла Дацишина, що у 1946 р. підписав «возз’єднання» з РПЦ і зберігав традиції УГКЦ впродовж усього радянського періоду, – крізь призму усних інтерв’ю та еґо-свідчень
16.03.21
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Минуле
64 нових референтних геноми
Тепер можна детальніше придивитися до генетичних відмінностей людських популяцій й індивідів.
16.03.21
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Наука
Львів: знову ілюзії
Юстина Добуш
Львів — це постійна спроба побудувати й втримати у собі новий проєкт Вавилонської вежі: попри всі поразки, продовжує вірити у ймовірність успіху
16.03.21
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Дискурси
Ярослав Шемет - головний диригент Сілезької філармонії
Ярослав Шемет у свої 25 років уже вписав себе в історію класичної музики України. Він є першим запрошеним дириґентом оркестру Нової філармонії в Гамбурзі, головним дириґентом Симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові INSO-Львів а відтепер — Сілезької.
15.03.21
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Штука