Бузьки прилітають

Covid-19: не останні рекорди

Володимир СЕМКІВ

Кількість діагностованих в Україні випадків інфікування covid-19 перетнула півтора мільйона. Це означає, що у нас коронавірус підхопило вже 4% населення. Лише офіційно. Бо є ще безсимптомні, невіруючі, ліниві...