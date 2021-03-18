Равський-світло-2009

Ярослав Шемет - головний диригент Сілезької філармонії

Ярослав Шемет у свої 25 років уже вписав себе в історію класичної музики України. Він є першим запрошеним дириґентом оркестру Нової філармонії в Гамбурзі, головним дириґентом Симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові INSO-Львів а відтепер — Сілезької.