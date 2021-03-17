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Правильний шлях спершу здається неправильним - це щоб випробувати нашу віру
Джон Апдайк
До теми
Літо стає довшим
Кліматичні зміни суттєво змінили тривалість пір року в Північній півкулі.
17.03.21
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Наука
Особистий вимір «возз’єднання»
Наталя ШЛІХТА
Вибір о. Михайла Дацишина, що у 1946 р. підписав «возз’єднання» з РПЦ і зберігав традиції УГКЦ впродовж усього радянського періоду, – крізь призму усних інтерв’ю та еґо-свідчень
16.03.21
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Минуле
64 нових референтних геноми
Тепер можна детальніше придивитися до генетичних відмінностей людських популяцій й індивідів.
16.03.21
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Наука
Ярослав Шемет - головний диригент Сілезької філармонії
Ярослав Шемет у свої 25 років уже вписав себе в історію класичної музики України. Він є першим запрошеним дириґентом оркестру Нової філармонії в Гамбурзі, головним дириґентом Симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові INSO-Львів а відтепер — Сілезької.
15.03.21
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Штука
Срібна земля із срібної тасьми
Майже детективна історія про те, як знайшли фраґменти другого документального фільму про Карпатську Україну – «Україна в огні». Пошуки решти фраґментів тривають
15.03.21
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Минуле
Вибрики реінкарнації
Юрко ТИМЧУК
З часів Сократа і Платона метемпсихоз («перевтілення душ» давньогрецькою) суттєво змінився і тепер не обов’язково, щоб оригінал пішов в кращий світ, аби знайшовся дублікат, який би робив аналогічні вчинки.
15.03.21
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Україна
Ходзенє по води
Микола Шанта
Творенє, то чудо. Без моцней вири, твореня нєт. Вира дава моц твореня. Праве тей вязи помедзи вири и твореня були свидоми велї вельки творителє и прето у їх дїлу препознаваме божи блїск
15.03.21
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Дискурси
Найновіша музика молодих
Концерт «Ukrainian Live. Нова музика львівських композиторів» представить музику композиторів — студентів Львівської музичної академії, а також твори знаних митців сучасності — Богдани Фроляк, Любави Сидоренко, Віктора Камінського, Остапа Мануляка та Михайла Шведа.
15.03.21
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Штука