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Василь Кандинський
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Василь Кандинський «Чорне і фіолетове» (1927)
Середа, Березень 17, 2021 (All day)
До теми
64 нових референтних геноми
Тепер можна детальніше придивитися до генетичних відмінностей людських популяцій й індивідів.
16.03.21
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Наука
Ярослав Шемет - головний диригент Сілезької філармонії
Ярослав Шемет у свої 25 років уже вписав себе в історію класичної музики України. Він є першим запрошеним дириґентом оркестру Нової філармонії в Гамбурзі, головним дириґентом Симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові INSO-Львів а відтепер — Сілезької.
15.03.21
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Штука
Срібна земля із срібної тасьми
Майже детективна історія про те, як знайшли фраґменти другого документального фільму про Карпатську Україну – «Україна в огні». Пошуки решти фраґментів тривають
15.03.21
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Минуле
Найновіша музика молодих
Концерт «Ukrainian Live. Нова музика львівських композиторів» представить музику композиторів — студентів Львівської музичної академії, а також твори знаних митців сучасності — Богдани Фроляк, Любави Сидоренко, Віктора Камінського, Остапа Мануляка та Михайла Шведа.
15.03.21
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Штука
Коронавірус може обійти наявні вакцини, – дослідження
Науковці припускають, що вірус SARS-CoV-2 може мутувати швидше, ніж проти нього появлятимуться ефективні вакцини.
15.03.21
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Наука
Австрійський порядок і реновація Галичини. III.
Іван Банах
Короткий огляд історії Галичини в європейському контексті початку австрійських часів: частина третя
14.03.21
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Минуле
Джаз: Новаліс, Брентано, Рільке та інші
Тамара Лукашева
Коли я пишу, то мій голос для мене – це такий же музичний інструмент, як всі решта. Голос має дуже велику силу саме тому, що людина реагує на нього одразу ж, тому його слід використовувати тільки там, де треба.
13.03.21
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Штука
Маленькі діти: комп’ютерні ігри змінюють світогляд
Діти, що проводять багато часу, граючи на планшеті, не можуть за деревами побачити лісу.
12.03.21
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Наука