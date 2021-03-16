Характерною рисою глибокої правди є те, що її заперечення теж є глибокою правдою

Джаз: Новаліс, Брентано, Рільке та інші

Тамара Лукашева

Коли я пишу, то мій голос для мене – це такий же музичний інструмент, як всі решта. Голос має дуже велику силу саме тому, що людина реагує на нього одразу ж, тому його слід використовувати тільки там, де треба.