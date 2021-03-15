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Стенлі Спенсер. "Сортування і перетягування торбів" (1927)
Понеділок, Березень 15, 2021 - 09:15
До теми
Найновіша музика молодих
Концерт «Ukrainian Live. Нова музика львівських композиторів» представить музику композиторів — студентів Львівської музичної академії, а також твори знаних митців сучасності — Богдани Фроляк, Любави Сидоренко, Віктора Камінського, Остапа Мануляка та Михайла Шведа.
15.03.21
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Штука
Джаз: Новаліс, Брентано, Рільке та інші
Тамара Лукашева
Коли я пишу, то мій голос для мене – це такий же музичний інструмент, як всі решта. Голос має дуже велику силу саме тому, що людина реагує на нього одразу ж, тому його слід використовувати тільки там, де треба.
13.03.21
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Штука
Маленькі діти: комп’ютерні ігри змінюють світогляд
Діти, що проводять багато часу, граючи на планшеті, не можуть за деревами побачити лісу.
12.03.21
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Наука
«Справа Кара-Мурзи» проти Трампа
Максим МУЛЯР
Справа з отруєнням російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи може стати доволі фатальною для рейтингу Дональда Трампа.
12.03.21
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У світі
Толерантність чи взаємність?
о. Юзеф Тішнер
Взаємність означає, що кожен залишається собою завдяки іншому. Ми є не лише з собою, а й для себе. Збагачуємося навзаєм і можемо збагачуватися ще більше
12.03.21
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Минуле
На шляху до богословського Notre Dame d’Ukraine. II.
о. Олег ГІРНИК
Людство боїться смерті, бо втратило мистецтво трансформувати її...
12.03.21
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Дискурси
Життя, що саморозкривається у спогаді…
Тарас Пастух
Спогади як форма осмислення життя і себе самого в його плині, актуальність чого із відчуттям недалекого в часі «відходу» зростає.
12.03.21
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Минуле
Гени перших багатоклітинних, можливо, досі з нами
Згідно із дослідженням науковців з Університету Каліфорнії у Ріверсайді, м’якотілі істоти едіакарського (вендського) періоду мали такі ж гени, що й сучасні тварини, а також люди.
11.03.21
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Наука