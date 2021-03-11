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Сліпо собі вірили, бо їм боліло, коли розплющували очі
Цезарій Добес
До теми
Гени перших багатоклітинних, можливо, досі з нами
Згідно із дослідженням науковців з Університету Каліфорнії у Ріверсайді, м’якотілі істоти едіакарського (вендського) періоду мали такі ж гени, що й сучасні тварини, зокрема люди.
11.03.21
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Наука
Пам’яті трьох незабутніх
Перформанс, концерт із улюблених творів та балет, перегляд документальних фільмів й експонування речей із приватних колекцій: 12 та 13 березня у Львівській опері вшановуватимуть пам’ять трьох відомих українських режисерів – Сергія Проскурні, Романа Віктюка та Ярослава Федоришина.
11.03.21
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Штука
Ми живемо в симуляції?
Науковці вирахували вірогідність сценарію «Матриці».
10.03.21
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Наука
Похід на Європу Юрія Коцюбинського
Олександр Вітолін
Безславна історія українського націонал-комуніста: від світоча радянської дипломатії до розстрілу за контрреволюційну діяльність 8 березня 1937 року
10.03.21
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Минуле
Церква, яка мусила не бути
Гібридна війна проти УГКЦ була масованою і нещадною. Відзначаємо 75-річницю з часу її початку.
10.03.21
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Галичина
Святий Тарас
Микола Глібович
Виявляється, якщо навіть батько нації може бути живою людиною, то свободи бути живою людиною для мене самого трохи більше. Бо коли ти дорослий, то ікони трохи недоречні.
10.03.21
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Штука
Науковці оживили бактерії віком 100 млн років
Дослідження демонструє, наскільки витривалим може бути життя на Землі.
09.03.21
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Наука
Гріх несанкціонованого літання
Уляна Галич
Для деяких поетів сила первісного Логосу є саме тим творчим рушієм, котрий опрацьовує і трансформує реальність, зрушує з місця гори і дарує відчуття спокою. Малкович рухається саме цим шляхом, ми ж – бодай на коротку мить – можемо стати його супутниками на цій дорозі.
09.03.21
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Штука