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Ви сподіваєтесь на краще, але до найгіршого треба готуватися
Руперт Мердок
До теми
Пам’яті трьох незабутніх
Перформанс, концерт із улюблених творів та балет, перегляд документальних фільмів й експонування речей із приватних колекцій: 12 та 13 березня у Львівській опері вшановуватимуть пам’ять трьох відомих українських режисерів – Сергія Проскурні, Романа Віктюка та Ярослава Федоришина.
11.03.21
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Штука
Ми живемо в симуляції?
Науковці вирахували вірогідність сценарію «Матриці».
10.03.21
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Наука
Святий Тарас
Микола Глібович
Виявляється, якщо навіть батько нації може бути живою людиною, то свободи бути живою людиною для мене самого трохи більше. Бо коли ти дорослий, то ікони трохи недоречні.
10.03.21
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Штука
Науковці оживили бактерії віком 100 млн років
Дослідження демонструє, наскільки витривалим може бути життя на Землі.
09.03.21
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Наука
Гріх несанкціонованого літання
Уляна Галич
Для деяких поетів сила первісного Логосу є саме тим творчим рушієм, котрий опрацьовує і трансформує реальність, зрушує з місця гори і дарує відчуття спокою. Малкович рухається саме цим шляхом, ми ж – бодай на коротку мить – можемо стати його супутниками на цій дорозі.
09.03.21
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Штука
Правда болюча, але вона визволяє
Відзначаємо роковини однієї з чорних сторінок нашої історії: 75 років тому у Львові відбувся "собор", що, згідно з планом НКВС, був покликаний ліквідувати Українську Греко-католицьку церкву
09.03.21
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Галичина
Коли простір говорить
Назарій Заноз
Як ловити звуки? Чому саундскейпи? Як пізнання аудіоскладової впливає на розуміння територій? Що таке звукова ідентичність? — Звучить усе, а тому так і проситься, аби переносити звукові ландшафти з площини природної в площину мистецьку, перекодовувати й колажувати.
08.03.21
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Штука
Неандертальці говорили майже як сучасні люди
Запитання про те, чи уміли неандертальці розмовляти, є однією з найбільших загадок антропології, лінгвістики та теорії еволюції.
08.03.21
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Наука