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Роден
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Огюст Роден «Стиснута ліва рука»
Середа, Березень 10, 2021 - 08:30
До теми
Святий Тарас
Микола Глібович
Виявляється, якщо навіть батько нації може бути живою людиною, то свободи бути живою людиною для мене самого трохи більше. Бо коли ти дорослий, то ікони трохи недоречні.
10.03.21
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Штука
Науковці оживили бактерії віком 100 млн. років
Дослідження демонструє, наскільки витривалим може бути життя на Землі.
09.03.21
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Наука
Гріх несанкціонованого літання
Уляна Галич
Для деяких поетів сила первісного Логосу є саме тим творчим рушієм, котрий опрацьовує і трансформує реальність, зрушує з місця гори і дарує відчуття спокою. Малкович рухається саме цим шляхом, ми ж – бодай на коротку мить – можемо стати його супутниками на цій дорозі.
09.03.21
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Штука
Коли простір говорить
Назарій Заноз
Як ловити звуки? Чому саундскейпи? Як пізнання аудіоскладової впливає на розуміння територій? Що таке звукова ідентичність? — Звучить усе, а тому так і проситься, аби переносити звукові ландшафти з площини природної в площину мистецьку, перекодовувати й колажувати.
08.03.21
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Штука
Неандертальці говорили майже як сучасні люди
Запитання про те, чи уміли неандертальці розмовляти, є однією з найбільших загадок антропології, лінгвістики та теорії еволюції.
08.03.21
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Наука
Covid-19: 87 000 публікацій за 10 місяців
Пандемія спричинила небачену кількість наукових публікацій на тему коронавірусу.
06.03.21
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Наука
Дівчина із іншого життя
Наталя Терамае
Роман фінської письменниці Софі Оксанен «Собачий майданчик» про долю українки у Фінляндії, виданий восени 2019 року, вийшов у перекладі українською в лютому 2021. У квітні роман стане доступним франкомовним читачам, а у вересні з’явиться у США.
06.03.21
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Штука
На тему Неруди
Василь МАХНО
заховатись в провінцію–в сіль–у письмо почепити при вході масивний замок залишити вітчизну–вернутись–померти
06.03.21
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Дискурси