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Влодко Маковецький
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знимка Влодка Маковецького
П'ятниця, Березень 5, 2021 - 00:30
До теми
Зміна клімату загрожує європейським лісам
Понад половині європейських лісів загрожують буреломи, пожежі та інвазії комах.
04.03.21
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Наука
Кінопоетика вітальної чуттєвості
Олег Яськів
«Любовний настрій» став шедевром часу, ненаситного до візуально-чуттєвих експериментів: як декорація тих миттєвостей, коли ми ще пам’ятаємо приємний сон, але з кожним подихом наповнюємося настроєм на життя
04.03.21
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Штука
Походження життя: "проблема курки і яйця"
Для транскрипції генетичної інформації потрібні білки, але синтез білків, зі свого боку, теж залежить від транскрипції. То що було спершу – генетична інформація чи білки?
03.03.21
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Наука
Лесин ювілей у Львівській філармонії
Надія Труш
Львівська національна філармонія свої присвяти Лесі Українці розпочала напередодні офіційного відзначення дати, уведеної цьогоріч до пам’ятного календаря ЮНЕСКО. Ювілейну програму уклали із низки поетичних вечорів і концертів симфонічної та камерної музики.
03.03.21
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Штука
Районова молочарня в Судовій Вишні у 1930-х
Мар'ян ХОМЯК
Молочарні не лише спричинили пожвавлення виробництва набілу, а й поглибили у селян знання, як плекати худобу
03.03.21
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Минуле
Право на сон
Андрій ЛЮБКА
Думаю, світ був би кращим і добрішим, якби люди могли спати бодай на годину довше. Адже саме ці ранкові досипання – найсолодші
02.03.21
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Дискурси
Герої хаосу: повернення до Едему
Олексій Паляничка
Бажаючи звільнитися від страждань, ми подорожуємо крізь час і простір у пошуках «неверленду», хоча насправді маємо робити свій вибір самі й так само самі маємо нести за нього відповідальність.
02.03.21
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Штука
Франківськ – місто для ангелів!
Ростислав Шпук
У місті з'явилася 9-поверхова "хрущовка". І не де-небуть, а на самій вулиці Шевченка. Саме вона, ця пафосна будівля нового часу, і знищить вулицю, на якій зупинявся сам час...
02.03.21
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Галичина