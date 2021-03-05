Влодко Маковецький

Франківськ – місто для ангелів!

Ростислав Шпук

У місті з'явилася 9-поверхова "хрущовка". І не де-небуть, а на самій вулиці Шевченка. Саме вона, ця пафосна будівля нового часу, і знищить вулицю, на якій зупинявся сам час...