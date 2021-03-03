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Весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось?
Мавка Лесі Українки
До теми
Походження життя: "проблема курки і яйця"
Для транскрипції генетичної інформації потрібні білки, але синтез білків, зі свого боку, теж залежить від транскрипції. То що було спершу – генетична інформація чи білки?
03.03.21
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Наука
Лесин ювілей у Львівській філармонії
Надія Труш
Львівська національна філармонія свої присвяти Лесі Українці розпочала напередодні офіційного відзначення дати, уведеної цьогоріч до пам’ятного календаря ЮНЕСКО. Ювілейну програму уклали із низки поетичних вечорів і концертів симфонічної та камерної музики.
03.03.21
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Штука
Герої хаосу: повернення до Едему
Олексій Паляничка
Бажаючи звільнитися від страждань, ми подорожуємо крізь час і простір у пошуках «неверленду», хоча насправді маємо робити свій вибір самі й так само самі маємо нести за нього відповідальність.
02.03.21
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Штука
Франківськ – місто для ангелів!
Ростислав Шпук
У місті з'явилася 9-поверхова "хрущовка". І не де-небуть, а на самій вулиці Шевченка. Саме вона, ця пафосна будівля нового часу, і знищить вулицю, на якій зупинявся сам час...
02.03.21
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Галичина
Понабирали символів
Юрко ТИМЧУК
Від часів, коли в Дніпрі топили Перуна мало що змінилося. Ми і далі вигадуємо те, в що хочемо вірити, і так само фантазуємо про штуки, від яких Уелс, Лем та Азімов вмерли б ще раз.
02.03.21
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Україна
Ще недавно прибульців приймали за факт
Калеб Шарф
Раніше не стояло запитання «чи ми тут одні?». Дебати радше відбувалися довкола того, яке життя в космосі, а не чи воно існує.
01.03.21
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Наука
Стирання
Анна Домбровська
Меморіальну дошку трьом жінкам, що мешкали на Ринку в Перемишлі, не змогли зняти законним шляхом, тому її знищили. Стираючи з простору українку, стерли разом з нею і польку, і єврейку, а символічно – всю спадщину міста.
01.03.21
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Галичина
Проблема української латинки
Авенір Коломиєць
В ділянці культурних надбань український правопис є одною з найбільших недосконалостей. Цілий ряд непослідовностей та баласт зайвих особливостей — оце на сьогодні наша правописна система
01.03.21
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Минуле