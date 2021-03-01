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Ніколи не відомо, як порадити з тим криком, що відзивається в нас самих
Чеслав Мілош
До теми
Ще недавно прибульців приймали за факт
Калеб Шарф
Раніше не стояло запитання «чи ми тут одні?». Дебати радше відбувалися довкола того, яке життя в космосі, а не чи воно існує.
01.03.21
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Наука
Стирання
Анна Домбровська
Меморіальну дошку трьом жінкам, що мешкали на Ринку в Перемишлі, не змогли зняти законним шляхом, тому її знищили. Стираючи з простору українку, стерли разом з нею і польку, і єврейку, а символічно – всю спадщину міста.
01.03.21
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Галичина
Пісня з околиці
Богдан Пастух
Це дуже настроєва поезія, яка кружляє в емоційному шалі людини, що оглядає довкола себе світ, що прагне його зрозуміти через мову, поставити його в своїй мові для себе.
01.03.21
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Штука
Архіпелаґ Югославія – тридцять років
Драґо Янчар
Драґо Янчар знову повертається до своїх «спогадів» про Югославію з 1991 року, котрі тоді ще не були спогадами.
27.02.21
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Дискурси
За сміх над «Іскандерами»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Вірменія опинилася на межі чи то путчу, чи то громадянської війни через критику прем’єром російських «Іскандерів».
26.02.21
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У світі
Постоксамитова доба
Юрій Андрухович
На Банковій мають завжди почуватися дискомфортно. Допоки в нас нема правової держави, їхній дискомфорт – чи не єдина запорука, що нам не доведеться штовхати свої автозаки
26.02.21
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Дискурси
Стежками Роберта Вальзера
Галина Петросаняк
Кантон Аппенцель Ауссерроден у північно-східній частині Швейцарії. Саме тут, у столичному містечку Герізау пролягає перший літературний маршрут Швейцарії. Він виник завдяки Роберту Вальзерові, чия дорога на літературний олімп виявилася тернистою.
26.02.21
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Штука
Іван Франко та Агатангел Кримський: Дві галактики
Соломія Вівчар
Про взаємини геніїв у рік їхніх ювілеїв: цього року відзначаємо низку 150-ту річниця народження А. Кримського і 165-ту – Івана Франка
26.02.21
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Минуле