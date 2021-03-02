Люди та їхні давні хати

Анна Ільченко, Світлана Ославська

Кажеш: «Ми про хати хочемо з вами поговорити», людина дивиться на тебе: «Ага, про хати. Но, як я тяжко жила...». Люди хочуть розповідати про себе, а не про житло.