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Єва Гессе
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Єва Гессе. 1960 р.
Вівторок, Березень 2, 2021 - 09:30
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Ще недавно прибульців приймали за факт
Калеб Шарф
Століттями й аж до 1960-х існування життя на Марсі – чи ще десь – не вважалось чимось особливо унікальним.
01.03.21
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Наука
Архіпелаґ Югославія – тридцять років
Драґо Янчар
Янчар знову повертається до своїх «спогадів» про Югославію з 1991 року, котрі тоді ще не були спогадами
27.02.21
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Дискурси
За сміх над «Іскандерами»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
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26.02.21
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У світі
Стежками Роберта Вальзера
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26.02.21
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Штука
Іван Франко та Агатангел Кримський: Дві галактики
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Про взаємини геніїв у рік їхніх ювілеїв: цього року відзначаємо низку 150-ту річниця народження А. Кримського і 165-ту – Івана Франка
26.02.21
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Минуле
Лесин Бог
Кир Святослав та Оксана Забужко
Давайте просто говорити про шлях до Бога, індивідуальний пошук Бога. Зрештою, тим індивідуальніший і тим складніший, що зі складнішою душею маємо до діла.
26.02.21
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Україна
Люди та їхні давні хати
Анна Ільченко, Світлана Ославська
Кажеш: «Ми про хати хочемо з вами поговорити», людина дивиться на тебе: «Ага, про хати. Но, як я тяжко жила...». Люди хочуть розповідати про себе, а не про житло.
25.02.21
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Штука
Шапка-бирка, зверху дірка
Тарас Прохасько
Розмаїття шапок може слугувати підставою для соціологічних бадань – достовірнішою, ніж щоденні загальноміські референдуми
25.02.21
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Дискурси