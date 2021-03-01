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Дзьомбик і Пікуй
головна
Гори Дзьомбик і Пікуй в останні дні лютого. Фото Валерія Гаврилишина
Понеділок, Березень 1, 2021 - 01:15
До теми
За сміх над «Іскандерами»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Вірменія опинилася на межі чи то путчу, чи то громадянської війни через критику прем’єром російських «Іскандерів».
26.02.21
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У світі
Стежками Роберта Вальзера
Галина Петросаняк
Кантон Аппенцель Ауссерроден у північно-східній частині Швейцарії. Саме тут, у столичному містечку Герізау пролягає перший літературний маршрут Швейцарії. Він виник завдяки Роберту Вальзерові, чия дорога на літературний олімп виявилася тернистою.
26.02.21
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Штука
Іван Франко та Агатангел Кримський: Дві галактики
Соломія Вівчар
Про взаємини геніїв у рік їхніх ювілеїв: цього року відзначаємо низку 150-ту річниця народження А. Кримського і 165-ту – Івана Франка
26.02.21
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Минуле
Люди та їхні давні хати
Анна Ільченко, Світлана Ославська
Кажеш: «Ми про хати хочемо з вами поговорити», людина дивиться на тебе: «Ага, про хати. Но, як я тяжко жила...». Люди хочуть розповідати про себе, а не про житло.
25.02.21
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Штука
Шапка-бирка, зверху дірка
Тарас Прохасько
Розмаїття шапок може слугувати підставою для соціологічних бадань – достовірнішою, ніж щоденні загальноміські референдуми
25.02.21
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Дискурси
Леся Українка в родинному колі
Ізидора КОСАЧ-БОРИСОВА
Коли Леся після операції в Берліні могла вільно ходити, без палички, я, 11-річна дівчинка, мріяла про те, як би можна було спинити час, щоби все було так, як зараз, і ніколи-ніколи не мінялося
25.02.21
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Минуле
Утворення гір: пауза на мільярд років
2,5 мільярда років тому тектонічне підіймання зупинилося, а гори зменшилися.
25.02.21
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Наука
Я, Леся і Шопен
Мирослав Трофимук
Хто знайомий із сонатою 35 Шопена, одразу вловить аналогії в Лесиному «До мого фортеп’яно» з циклу «Осінні мелодії»...
25.02.21
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Галичина