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Найважча річ в житті - навчитися, які мости переходити, а які спалювати
Девід Расселл
До теми
Стежками Роберта Вальзера
Галина Петросаняк
Кантон Аппенцель Ауссерроден у північно-східній частині Швейцарії. Саме тут, у столичному містечку Герізау пролягає перший літературний маршрут Швейцарії. Він виник завдяки Роберту Вальзерові, чия дорога на літературний олімп виявилася тернистою.
26.02.21
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Штука
Люди та їхні давні хати
Анна Ільченко, Світлана Ославська
Кажеш: «Ми про хати хочемо з вами поговорити», людина дивиться на тебе: «Ага, про хати. Но, як я тяжко жила...». Люди хочуть розповідати про себе, а не про житло.
25.02.21
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Штука
Утворення гір: пауза на мільярд років
2,5 мільярда років тому тектонічне підіймання зупинилося, а гори зменшилися.
25.02.21
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Наука
Кінець шедевра
Артуро Перес-Реверте
Тепер можна прискорити перегляд, щоб ми споживали швидше і переходили до наступного. Це вже не кінофільми і не телебачення, а світ, в якому ми хочемо бути.
24.02.21
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Дискурси
Лоренс Ферлінґетті. In memoriam
Так світ є найкращою на світі місциною щоб “жити це життя” Так але тоді саме коли ви на середині сміхаючись приходить могильник
24.02.21
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Штука
Львівські сніги, зливи і самогубства
Юрій Винничук
А як раніше давали собі раду львів'яни зі снігом? Сніг і за бабці Австрії, і за цьоці Польщі був такою самою несподіванкою для влади міста, як і цьогорічний.
24.02.21
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Дискурси
Помірна країна
Назарій Заноз
Цей край міг би стати «золотою серединою», натомість є вічною межею, прикордонням, сірою зоною, білою плямою, а значить – територією, ласою для всіх
23.02.21
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Дискурси
Лев Ґец і його «Лемківщина»: 1945-1961
Ірина Гах
125 років від дня народження Лева Ґеца і 90 років від часу заснування у Сяноку Музею лемківської культури, що ним опікувався художник. Ці два ювілеї відзначаємо цьогоріч
23.02.21
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Минуле