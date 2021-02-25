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Леся-Українка-150
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Леся Українка. Нині минає 150 років від дня її народження
Четвер, Лютий 25, 2021 - 08:15
До теми
Лев Ґец і його «Лемківщина»: 1945-1961
Ірина Гах
125 років від дня народження Лева Ґеца і 90 років від часу заснування у Сяноку Музею лемківської культури, що ним опікувався художник. Ці два ювілеї відзначаємо цьогоріч
23.02.21
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Минуле
В очікуванні судді Лінча
Юрко ТИМЧУК
Через 163 роки після появи Шевченкового «Юродивого» в Україні шукають Лінча, бо Вашингтон на наших теренах не справиться. Огляд подій тижня в Україні.
22.02.21
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Україна
Перших сто днів на Марсі
Місія "Perseverance" може стати одним з найзахопливіших епізодів у дослідженні Червоної планети. Ось що ровер робитиме протягом перших ста днів на її поверхні.
22.02.21
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Наука
Про кольори друга
Галина Канарська
Він наче бавиться кольором і в кольорі уміє зауважити щось невловиме, характерне його моделі. Живописний світ Фірцака має темно-гранатовий присмак печалі, наче він знає щось набагато більше, ніж може сприйняти наше око.
22.02.21
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Штука
Мати. Не іменник
Олександр Ірванець
У нас все складається не так, как у русских. Зовсім інакше у нас все складається. Ми свій автозак не штовхали. І не штовхаємо. І не штовхатимемо.
22.02.21
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Дискурси
Леся Українка і Ольга Кобилянська: «щось таке, чому назви нема в людській мові»
Тамара Гундорова
Неопосередкована розмова споріднених душ...
21.02.21
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Минуле
Квантова механіка, свобода волі та гра "Життя"
Джон Горґан
Деякі думки з приводу смерті математика Джона Конвея.
20.02.21
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Наука
Ні слів каяття, ні вироків суду
Юрій ВОЙТОВИЧ
Мій єдиний син віддав життя за Україну на Майдані. За сім років ми не отримали жодного вироку суду і не почули жодного слова каяття
20.02.21
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Україна