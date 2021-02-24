Посадовця управління капітального будівництва Львівської ОДА затримали на хабарі.

У Львові у вівторок, 23 лютого, правоохоронці затримали на хабарі заступника керівника управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації. Чиновник отримав 365 тисяч гривень від представника однієї з будівельних фірм за раніше укладений договір на будівництво амбулаторії, повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Фото https://lviv.gp.gov.ua

Посадовець отримав від представника будівельно-торгової фірми 365 тис. грн «відкату» за раніше укладений між цим управлінням Львівської ОДА та приватним підприємством договір про закупівлю робіт за державні кошти. Йдеться про будівництво амбулаторії монопрактики в одному з районів Львівщини.

«Аби приховати отримання неправомірної вигоди, службовець залучив приватного підприємця: той видавав фіктивні рахунки-фактури про оплату на своє ім’я від імені приватного підприємства на суму 365 тис. грн нібито за купівлю запчастин», - повідомили у прокуратурі.

Чиновника затримали під час отримання коштів. Під час обшуків за місцем роботи фігуранта та місцем здійснення підприємницької діяльності приватним підприємцем вилучили документацію та мобільні телефони. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Фото https://lviv.gp.gov.ua

Чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

На затримання відреагував голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький: «Хочу наголосити, що розслідування має бути об'єктивним та неупередженим. Для нас немає недоторканних. Будемо надавати всіляку підтримку правоохоронним органам щодо фактів розкрадання державного бюджету та неправомірного використання службового становища».

Зазначимо, у поліції уточнили, що будівельно-торгова фірма, яка стала підрядником будівництва амбулаторії і яка продовала запчастини, щоб замаскувати хабар, зареєстрована у формі ТОВ.

За інформацією порталу Dozorro, торік УКБ ЛОДА провело п’ять закупівель на будівництво амбулаторій монопрактики у районах Львівщини. Два тендери виграли компанії, які займаються і будівництвом, і торгівлею. Проте і будівництвом, і обслуговуванням автомобілів, постачанням автозапчастин займається лише одна фірма, яка торік стала підряднком будівнитцва амбулаторії монопрактики на Львівщині, інша ж торгує будматеріалами.

Тож гіпотетично під опис підходить лише одна компанія. Зокрема, 15 вересня 2020 року УКБ ЛОДА підписало угоду із ТОВ «Будівелньий альянс Монтажпроект» на будівництво амбулаторії монопрактики у с. Родатичі Городоцького району Львівщини за 4 мільйони 638 тисяч гривень. Угоду зі сторони замовника підписував т. в. о. начальника УКБ ЛОДА Павло Терех.

За даними аналітичної системи Youcontrol, видами діяльності ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» є будівництво житлових і нежитлових будівель, спеціалізовані будівельні роботи, а також оптова і роздрібна торгівля деталями та приладдям для автомобілів, їхнє технічне обслуговування та ремонт. Власником компанії є Микола Баранівський із Житомира.

Підписант згадуваної угоди Павло Терех, 1995 року народження, почав працювати в УКБ наприкінці 2018 року, про це свідчить його декларація кандидата на посаду провідного спеціаліста управління. У 2020 році, відповідно до декларації, Павло Терех тимчасово виконував обов’язки керівника управління. Про це свідчить також інформація на сайті Львівської ОДА. Прикметно, що у 2018 році, до початку роботи в УКБ ЛОДА, Павло Терех також подавався як кандидат на посаду слідчого та оперуповноваженого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

За даними ЦВК, у 2020 році Павло Терех також був кандидатом у депутати Львівської міської ради від партії «Слуга народу», але політсила не пройшла в раду.

Нагадаємо, у 2020 році тодішнього в. о. начальника УКБ ЛОДА Олега Пелиха та його підлеглого звинуватили у привласненні 2,8 мільйона гривень. 3 січня чотирьом колишнім посадовцям ЛОДА, серед яких і екскерівник управління капітального будівництва ЛОДА, оголосили про підозру в привласненні 3,2 мільйона гривень під час будівництві амбулаторій та спорткомплексу на Львівщині.