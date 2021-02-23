Корифеї інтелектуального року. «The Yes Album» – 50

Ілько ЛЕМКО

Про гурт Yes не можна говорити без захоплення, це одні зі стовпів проґресивного чи артового року. Не помилимося, якщо назвемо Yes найвидатнішими представниками інтелектуального року.