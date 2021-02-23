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Гарінґ-86
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Кіт Гарінґ. 1986 р.
Вівторок, Лютий 23, 2021 - 08:15
До теми
Перших сто днів на Марсі
Місія "Perseverance" може стати одним з найзахопливіших епізодів у дослідженні Червоної планети. Ось що ровер робитиме протягом перших ста днів на її поверхні.
22.02.21
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Наука
Про кольори друга
Галина Канарська
Він наче бавиться кольором і в кольорі уміє зауважити щось невловиме, характерне його моделі. Живописний світ Фірцака має темно-гранатовий присмак печалі, наче він знає щось набагато більше, ніж може сприйняти наше око.
22.02.21
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Штука
Квантова механіка, свобода волі та гра "Життя"
Джон Горґан
Деякі думки з приводу смерті математика Джона Конвея.
20.02.21
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Наука
Мова чи країна?
Василь МАХНО
Письменник живе в часі та просторі, які наповнені повітряною сферою мови, мова письменника і є головною ознакою життя
20.02.21
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Дискурси
Академік Микола Мушинка: останній пастух Карпат
Микола Мушинка
Ювілей легендарного україніста Миколи Мушинки з Пряшівщини, доктора філософських наук, іноземного члена Національної академії наук України
20.02.21
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Минуле
Корифеї інтелектуального року. «The Yes Album» – 50
Ілько ЛЕМКО
Про гурт Yes не можна говорити без захоплення, це одні зі стовпів проґресивного чи артового року. Не помилимося, якщо назвемо Yes найвидатнішими представниками інтелектуального року.
19.02.21
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Минуле
Перше відео часового кристала
Науковці вперше зафільмували «тікання» часового кристала в просторі й часі.
19.02.21
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Наука
Соціологічний бульдозер Трампа
Максим МУЛЯР
Імпічмент Дональда Трампа прогнозовано провалився. Яка подальша доля може чекати на експрезидента і Республіканську партію?
19.02.21
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У світі