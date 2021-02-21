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Львів-Меморіал Героїв Небесної сотні
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Меморіал Героїв Небесної Сотні у Львові. 20 лютого 2021 року. Фото Ігоря Мартиніва
Неділя, Лютий 21, 2021 - 09:15
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