20-лютого-інститутська

На саламандровій землі

Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН

Чому нас так тягне до того Чорткова та Бучача, Язлівця та Митниці, до випотрошених галицьких безпам'ятних містечок? Що то за сила, що робить нас приреченими на повернення невпинним обертанням «вічного календаря»?