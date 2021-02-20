Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Герої не вмирають!
День Героїв Небесної Сотні
До теми
Квантова механіка, свобода волі та гра "Життя"
Джон Горґан
Деякі думки з приводу смерті математика Джона Конвея.
20.02.21
|
|
Наука
Корифеї інтелектуального року. «The Yes Album» – 50
Ілько ЛЕМКО
Про гурт Yes не можна говорити без захоплення, це одні зі стовпів проґресивного чи артового року. Не помилимося, якщо назвемо Yes найвидатнішими представниками інтелектуального року.
19.02.21
|
|
Минуле
Перше відео часового кристала
Науковці вперше зафільмували «тікання» часового кристала в просторі й часі.
19.02.21
|
|
Наука
Соціологічний бульдозер Трампа
Максим МУЛЯР
Імпічмент Дональда Трампа прогнозовано провалився. Яка подальша доля може чекати на експрезидента і Республіканську партію?
19.02.21
|
|
У світі
На саламандровій землі
Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН
Чому нас так тягне до того Чорткова та Бучача, Язлівця та Митниці, до випотрошених галицьких безпам'ятних містечок? Що то за сила, що робить нас приреченими на повернення невпинним обертанням «вічного календаря»?
18.02.21
|
|
Штука
Паперова магія симетрії
Дарія Альошкіна-Старух
Магія традиційної витинанки — моє джерело натхнення, тому навіть працюючи із сучасними образами, поєдную їх із давніми знаками. Одні з улюблених — символи води, землі, сонця. Образ дерева життя постійно зі мною — створила сотні його варіантів.
18.02.21
|
|
Штука
Заблудлі душі літературної пустелі
Юрій Винничук
Літератури у нас нема. Є пустеля. І невеликий караван верблюдів зі сліпими проводирями. А десь вдалині мріє сріберна оаза...
17.02.21
|
|
Дискурси
Лев Ґец та його «Лемківщина»: 1939–1944
Ірина Гах
125 років від дня народження Лева Ґеца і 90 років від часу заснування у Сяноку Музею лемківської культури, що ним опікувався художник. Ці два ювілеї відзначаємо цьогоріч
17.02.21
|
|
Минуле