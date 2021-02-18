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Наука - дослідження дива, яке ми не годні пояснити
Рей Бредбері. Марсіанські хроніки
До теми
Паперова магія симетрії
Дарія Альошкіна-Старух
Магія традиційної витинанки — моє джерело натхнення, тому навіть працюючи із сучасними образами, поєдную їх із давніми знаками. Одні з улюблених — символи води, землі, сонця. Образ дерева життя постійно зі мною — створила сотні його варіантів.
18.02.21
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Штука
Кілька моїх хвилин
Андрій ЛЮБКА
Справжнє щастя коротке й інтенсивне, ми відчуваємо його всього кілька хвилин, а вже потім гріємося у його відсвітах і засинаємо під його відлуння
16.02.21
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Дискурси
Біопластик з ціанобактерій
Модифіковані синьо-зелені водорості можуть утворювати біополіестер.
16.02.21
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Наука
Повернення до вічності
Мирослав Трофимук
Chick Coria. Це була насправді моя музика. Або – музика саме для мене. Пам'яті Маестро.
16.02.21
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Минуле
Збагнути живе цвітіння Білокур
Оксана Левицька
Білокур — національний талант, який може бути українським брендом, варто лише докласти зусиль для якісного й конкурентного культурного продукту. Що саме сформувало самобутню художницю, про яку варто дізнаватися самим й розповідати світові?
16.02.21
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Штука
Український гуманітарний индик
Андрій Бондар
Яку ж альтернативу "українському гуманітарному ґетто" вигадують нам ті, що конструюють сенси вже сьогодні? Питання риторичне
15.02.21
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Дискурси
Шуфля всьому голова
Юрко ТИМЧУК
У традиційному «триндіти – не мішки носити» перше дієслово трансформувалося. І після лютневих снігопадів стосовно деяких вітчизняних діячів пасує говорити «шуфльою махати – не мішки носити».
15.02.21
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Україна
Йозеф Главка і його чернівецьке диво
Наталія ФЕЩУК
Архітектурний ансамбль резиденції Буковинських митрополитів у Чернівцях - найкраще творіння архітектора Йозефа Главки. Сьогодні якраз минає 190 років з дня його уродин.
15.02.21
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Минуле