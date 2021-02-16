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Оля Кравченко «Погляд з маршрутки»
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Оля Кравченко «Погляд з маршрутки»
Вівторок, Лютий 16, 2021 - 23:15
До теми
Біопластик з ціанобактерій
Модифіковані синьо-зелені водорості можуть утворювати біополіестер.
16.02.21
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Наука
Шуфля всьому голова
Юрко ТИМЧУК
У традиційному «триндіти – не мішки носити» перше дієслово трансформувалося. І після лютневих снігопадів стосовно деяких вітчизняних діячів пасує говорити «шуфльою махати – не мішки носити».
15.02.21
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Україна
Закохані — одружуються
Наталія ФЕЩУК
До Валентинового дня атмосферні фото: молодята початку ХХ століття, які вінчалися в греко-католицькому храмі Чернівців. Родинні архіви Наталії Гриценко.
14.02.21
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Галичина
Волосся європейців сивіє швидше
Залежно від етнічної приналежності людини волосся старіє по-різному
13.02.21
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Наука
Червоний ліхтар
Василь МАХНО
Це перебування в Китаї і не-в-Китаї, цей ковток пекінського повітря і призахідне сонце схоже на акварельну пляму, поставлену на рисовому папері давнім майстром, я присвятив книзі.
13.02.21
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Дискурси
Радіо Сансара
Юстина Добуш
Всі вже знають про насичений сюжет «Радіо Ночі», алюзії на Революцію Гідності, наявність окремого плейлиста, вишуканий стиль автора. Сам раз пірнути дещо глибше
12.02.21
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Штука
Аномалії полярного вихору
Надто сильне ослаблення вихору спричиняє снігопади та холод.
12.02.21
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Наука
Москва Брюсселю: «І що ви нам зробите?»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Російське турне Жозепа Борреля завершилося цілковитим фіаско. Чи змусить це нарешті Брюссель дивитися на Москву тверезішим поглядом?
12.02.21
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У світі