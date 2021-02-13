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Там, де одні бачили абстракцію, інші бачили правду
Альбер Камю
До теми
Волосся європейців сивіє швидше
Залежно від етнічної приналежності людини волосся старіє по-різному
13.02.21
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Наука
Червоний ліхтар
Василь МАХНО
Це перебування в Китаї і не-в-Китаї, цей ковток пекінського повітря і призахідне сонце схоже на акварельну пляму, поставлену на рисовому папері давнім майстром, я присвятив книзі.
13.02.21
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Дискурси
Радіо Сансара
Юстина Добуш
Всі вже знають про насичений сюжет «Радіо Ночі», алюзії на Революцію Гідності, наявність окремого плейлиста, вишуканий стиль автора. Сам раз пірнути дещо глибше
12.02.21
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Штука
Аномалії полярного вихору
Надто сильне ослаблення вихору спричиняє снігопади та холод.
12.02.21
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Наука
Москва Брюсселю: «І що ви нам зробите?»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Російське турне Жозепа Борреля завершилося цілковитим фіаско. Чи змусить це нарешті Брюссель дивитися на Москву тверезішим поглядом?
12.02.21
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У світі
Ми так любили Хуліо
Юрій Андрухович
Чому звістка про його смерть – якби знайшла мене того дня – була би для мене чимось більшим, аніж просто звісткою про чиюсь там смерть?
12.02.21
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Дискурси
Чого бракує українській демократії
Френсіс Фукуяма
Повертаюся із України з більшим оптимізмом, аніж тим, що мав на початку відрядження. Мене надихають зустрічі з людьми, які хочуть цілковито іншої країни
12.02.21
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Україна
Життя і сніг
Тарас Прохасько
Сніг. Як добре, що він у нас ще буває. Як файно, що комунальники не завжди встигають зі своєю деструкцією...
11.02.21
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Дискурси