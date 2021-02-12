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Потенційно всі ми — герої роману. Хіба що герої роману повинні жити повною мірою
Сіменон
До теми
Аномалії полярного вихору
Надто сильне ослаблення вихору спричиняє снігопади та холод.
12.02.21
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Наука
Москва Брюсселю: «І що ви нам зробите?»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Російське турне Жозепа Борреля завершилося цілковитим фіаско. Чи змусить це нарешті Брюссель дивитися на Москву тверезішим поглядом?
12.02.21
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У світі
Культурно-мистецьке життя Львова у роки німецької окупації
Любов Волошин
Мистецьке життя Львова тих воєнних років мимоволі викликає подив інтенсивністю і напругою національного інтелектуального тонусу
11.02.21
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Минуле
Америка в театральному кадрі
Маріанна Челецька
Сила нової режисерської постановки Алли Федоришиної у тому, що кожен із глядачів театру «Воскресіння» може по-новому відкрити Америку для себе й не соромитися своїх емоцій, які, можливо, раптом перевернуть світ, який досі сприймаємо, як завчену формулу «так має бути».
10.02.21
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Штука
Як ві Львові нудно жити!
Юрій Винничук
Звичне життя львівської аристократії можна було узагальнити трьома словами: спати, їсти і кохатися. Нема того розмаху, що був.
10.02.21
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Дискурси
Зазирнути в свою ДНК
Андрій ЛЮБКА
Люблю цитувати Еклезіастове «з великої мудрості постає й велика скорбота, і той, хто множить знання, примножує гризоти». Але тої «чорної п’ятниці» я про це забув...
09.02.21
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Дискурси
На те світло не можна…
Роксолана Жаркова
І поки хтось нам вигадуватиме слова (або підкидатиме їх, ніби м’ячі – малі і трохи більші: на, ловіть!..), хочеться поблукати у текстах Сергія Осоки, ніби в глибоких річках, де багато гладесеньких доброоких линів і шорстких, трохи колючих днів.
09.02.21
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Штука
Шахрайство по-провінційному
Мар'ян ХОМЯК
Як ошусти дурили нарід в Мостиському повіті: сюжети останньої чверті позаминулого – першої третини минулого століть
09.02.21
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Минуле