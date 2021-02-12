Потенційно всі ми — герої роману. Хіба що герої роману повинні жити повною мірою

На те світло не можна…

Роксолана Жаркова

І поки хтось нам вигадуватиме слова (або підкидатиме їх, ніби м’ячі – малі і трохи більші: на, ловіть!..), хочеться поблукати у текстах Сергія Осоки, ніби в глибоких річках, де багато гладесеньких доброоких линів і шорстких, трохи колючих днів.