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Чік Корія
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Чік Корія († 9.02.2021)
П'ятниця, Лютий 12, 2021 - 01:00
До теми
Америка в театральному кадрі
Маріанна Челецька
Сила нової режисерської постановки Алли Федоришиної у тому, що кожен із глядачів театру «Воскресіння» може по-новому відкрити Америку для себе й не соромитися своїх емоцій, які, можливо, раптом перевернуть світ, який досі сприймаємо, як завчену формулу «так має бути».
10.02.21
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Штука
На те світло не можна…
Роксолана Жаркова
І поки хтось нам вигадуватиме слова (або підкидатиме їх, ніби м’ячі – малі і трохи більші: на, ловіть!..), хочеться поблукати у текстах Сергія Осоки, ніби в глибоких річках, де багато гладесеньких доброоких линів і шорстких, трохи колючих днів.
09.02.21
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Штука
Шахрайство по-провінційному
Мар'ян ХОМЯК
Як ошусти дурили нарід в Мостиському повіті: сюжети останньої чверті позаминулого – першої третини минулого століть
09.02.21
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Минуле
Творець урочистостей
Мирослав МАРИНОВИЧ
Нарешті спитаймо себе: чому, попри неймовірну кількість втілених проєктів, ця постать лише тепер, по його смерті, вражає своєю масштабністю? До дев'ятин по Сергієві Проскурні.
09.02.21
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Галичина
Вибрики ретроградного Меркурія
Юрко ТИМЧУК
Котермак, і він же Юрій Дрогобич, міг би зараз все пояснити депресивною Венерою, шизоїдним Марсом чи обсесивно-компульсивним Сатурном. Проте Котермака нема – і доводиться лаштувати астрологію, як вже вийде
09.02.21
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Україна
Контакт з прибульцями вже відбувся – і це не жарт
Аві Леб
У розмові з Scientific American професор Аві Леб пояснює свою шокуючу гіпотезу і розповідає про кризу в науці.
08.02.21
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Наука
Знак питання як герой
Христина Рутар
Широко анонсований театральний проєкт «Українська Одіссея», у рамках якого одна команда митців має намір створити 5 вистав-епізодів у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Києві, долучивши до співпраці різних виконавців, нещодавно в Театрі Лесі Українки у Львові представив прем’єру другого епізоду.
07.02.21
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Штука
Онлайн у доданій вартості театру
Уляна Мороз
Хороший театр ляльок – гарне, розумне, вартісне, неймовірно красиве мистецтво, яке здатне зацікавити піврічну дитину й водночас розповісти філософську історію для інтелектуалів.
06.02.21
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Штука