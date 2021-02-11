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Влодко Маковецький
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Влодко Маковецький
Четвер, Лютий 11, 2021 - 13:15
До теми
Шахрайство по-провінційному
Мар'ян ХОМЯК
Як ошусти дурили нарід в Мостиському повіті: сюжети останньої чверті позаминулого – першої третини минулого століть
09.02.21
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Минуле
Вибрики ретроградного Меркурія
Юрко ТИМЧУК
Котермак, і він же Юрій Дрогобич, міг би зараз все пояснити депресивною Венерою, шизоїдним Марсом чи обсесивно-компульсивним Сатурном. Проте Котермака нема – і доводиться лаштувати астрологію, як вже вийде
09.02.21
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Україна
Контакт з прибульцями вже відбувся – і це не жарт
Аві Леб
У розмові з Scientific American професор Аві Леб пояснює свою шокуючу гіпотезу і розповідає про кризу в науці.
08.02.21
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Наука
Телескоп у театрі
Ілько ЛЕМКО
Цікавий феномен – ведучі на українських телеканалах годинами говорять українською, але щойно випадає якась позаефірна хвилинка – миттєво переходять на російщину
08.02.21
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Дискурси
Онлайн у доданій вартості театру
Уляна Мороз
Хороший театр ляльок – гарне, розумне, вартісне, неймовірно красиве мистецтво, яке здатне зацікавити піврічну дитину й водночас розповісти філософську історію для інтелектуалів.
06.02.21
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Штука
Шимпанзе, що подружилися, спільно йдуть у бій
Сильні соціальні зв’язки підвищують готовність приматів долучитися до інших у боротьбі.
06.02.21
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Наука
Пульсуючий імпульс
Василь МАХНО
Поезію неможливо розтлумачити, описати чи переказати, бо тоді, як тільки ми намагаємося це вчинити – вона зникає, як імпульс світла, надісланий нам із безмежного космосу
06.02.21
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Дискурси
М'янманський путч
Максим МУЛЯР
Першого лютого в М'янмі було вчинено путч. Ймовірно, що м'янманські події стали наслідком протистояння між Вашінґтоном і Пекіном.
05.02.21
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У світі