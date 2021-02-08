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Самотність можна вилікувати лиш зіткненням з реальністю
Ентоні де Мелло
До теми
Контакт з прибульцями вже відбувся – і це не жарт
Аві Леб
У розмові з Scientific American професор Аві Леб пояснює свою шокуючу гіпотезу і розповідає про кризу в науці.
08.02.21
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Наука
Телескоп у театрі
Ілько ЛЕМКО
Цікавий феномен – ведучі на українських телеканалах годинами говорять українською, але щойно випадає якась позаефірна хвилинка – миттєво переходять на російщину
08.02.21
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Дискурси
Онлайн у доданій вартості театру
Уляна Мороз
Хороший театр ляльок – гарне, розумне, вартісне, неймовірно красиве мистецтво, яке здатне зацікавити піврічну дитину й водночас розповісти філософську історію для інтелектуалів.
06.02.21
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Штука
Шимпанзе, що подружилися, спільно йдуть у бій
Сильні соціальні зв’язки підвищують готовність приматів долучитися до інших у боротьбі.
06.02.21
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Наука
Пульсуючий імпульс
Василь МАХНО
Поезію неможливо розтлумачити, описати чи переказати, бо тоді, як тільки ми намагаємося це вчинити – вона зникає, як імпульс світла, надісланий нам із безмежного космосу
06.02.21
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Дискурси
М'янманський путч
Максим МУЛЯР
Першого лютого в М'янмі було вчинено путч. Ймовірно, що м'янманські події стали наслідком протистояння між Вашінґтоном і Пекіном.
05.02.21
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У світі
Лев Ґец і його «Лемківщина»
Ірина Гах
125 років від дня народження Лева Ґеца і 90 років від часу заснування у Сяноку Музею лемківської культури, що ним опікувався художник. Ці два ювілеї відзначаємо цьогоріч
05.02.21
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Минуле
Пролітаючи над..: Костел святого Марка у Варяжі
Ігор МАРТИНІВ
Сьогодні Варяж – село на Сокальщині біля самого кордону. А кількасот років тому тут було місто з маґдебурзьким правом і замком. Нині усе – суцільна руїна
05.02.21
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Галичина