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Ейвінд Ерл. "Засніжена синя стодола"
Понеділок, Лютий 8, 2021 - 08:30
До теми
Онлайн у доданій вартості театру
Уляна Мороз
Хороший театр ляльок – гарне, розумне, вартісне, неймовірно красиве мистецтво, яке здатне зацікавити піврічну дитину й водночас розповісти філософську історію для інтелектуалів.
06.02.21
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Штука
Шимпанзе, що подружилися, спільно йдуть у бій
Сильні соціальні зв’язки підвищують готовність приматів долучитися до інших у боротьбі.
06.02.21
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Наука
Пульсуючий імпульс
Василь МАХНО
Поезію неможливо розтлумачити, описати чи переказати, бо тоді, як тільки ми намагаємося це вчинити – вона зникає, як імпульс світла, надісланий нам із безмежного космосу
06.02.21
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Дискурси
М'янманський путч
Максим МУЛЯР
Першого лютого в М'янмі було вчинено путч. Ймовірно, що м'янманські події стали наслідком протистояння між Вашінґтоном і Пекіном.
05.02.21
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У світі
Час дежавю
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Передивлятися вже переглянуте – окрема історія, що дає розуму і душі часом більше пізнання нового, особливо, якщо фільми були переглянуті по діагоналі, без належної уваги, вдумливого перетравлення сірою речовиною і подальшої абсорбції. Виявляється, є багато чого, про що ми забули, не знали, проґавили.
04.02.21
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Штука
Двадцять років по тім
Тарас Прохасько
Футурологічна стаття 2003 року оповідала про професії, які будуть потрібними у 2021-му. На десятій позиції була професія психотерапевта домашніх тварин
04.02.21
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Дискурси
Увертюра до президентських виборів
Юрко ТИМЧУК
Найпростіше пояснення нинішніх подій лежить у площині такої любої в постіндустріальному, постмодерному і постінформаційному суспільстві конспірології. Надто ефектно співпали у часі події.
04.02.21
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Україна
Слабкі місця ракових клітин
Білок KIF18A дає змогу виживати клітинам пухлини, незважаючи на неправильну кількість хромосом.
03.02.21
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Наука