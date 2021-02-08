Час дежавю

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Передивлятися вже переглянуте – окрема історія, що дає розуму і душі часом більше пізнання нового, особливо, якщо фільми були переглянуті по діагоналі, без належної уваги, вдумливого перетравлення сірою речовиною і подальшої абсорбції. Виявляється, є багато чого, про що ми забули, не знали, проґавили.