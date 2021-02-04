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Влодко Маковецький
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Влодко Маковецький
Четвер, Лютий 4, 2021 - 23:00
До теми
Слабкі місця ракових клітин
Білок KIF18A дає змогу виживати клітинам пухлини, незважаючи на неправильну кількість хромосом.
03.02.21
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Наука
Культура скасування – шлях до мракобісся
Стефано Браґіролі
Сучасна форма остракізму, що агресивно вимагає бойкотувати людей та твори минулого, які, як на нинішні смаки, є контраверсійними
03.02.21
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Дискурси
Альфонси, повії і ми, порядні люди
Юрій Винничук
«Пропозиція альфонсів у Львові більша, ніж їхня потреба», – констатував пан інспектор у 1921 році. А нині?
03.02.21
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Дискурси
Співак має бути на сцені постійно
Михайло Малафій
Закриття театрів не вирішить проблем пандемії. Краще за ті гроші, що ми тратимо на локдаун, побудувати 2-3 нові інфекційні лікарні й гідно лікувати людей. Натомість театр поліпшує психологічний стан і цим підсилює стресостійкість та опірність людини.
03.02.21
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Штука
Не читайте новин!
Андрій ЛЮБКА
У нашому багатоквартирному будинку тільки в мене є поштова скринька. Я собі повісив, бо передплачую газету. А передплачую газету, бо в ній немає новин
02.02.21
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Дискурси
Страшно, але… не страшно
Юрко ТИМЧУК
В Україні триває експеримент зі створення соціуму, який буде суперстійким до чого завгодно. Перші пропозиції для референдуму, поради G7 та вперті "слуги народу" — огляд тижня
01.02.21
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Україна
Влада слів
Андрій Бондар
Даруючи суб'єктність і волю словам, людина немовби розписується у власному невмінні керувати думками – тим, що існує не у самих словах, а поміж ними
01.02.21
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Дискурси
Право померти
Маріо Варґас Льйоса
Право померти не становить загрозу праву жити, воно радше його підкріплює, бо ніщо так не змушує цінувати нескінченні розкоші життя, як згадка про смерть
01.02.21
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Дискурси