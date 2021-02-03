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О трибуно! Скільки дурнів сходило з тебе переможцями
Олександр Довженко
До теми
Слабкі місця ракових клітин
Білок KIF18A дає змогу виживати клітинам пухлини, незважаючи на неправильну кількість хромосом.
03.02.21
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Наука
Співак має бути на сцені постійно
Михайло Малафій
Закриття театрів не вирішить проблем пандемії. Краще за ті гроші, що ми тратимо на локдаун, побудувати 2-3 нові інфекційні лікарні й гідно лікувати людей. Натомість театр поліпшує психологічний стан і цим підсилює стресостійкість та опірність людини.
03.02.21
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Штука
Страшно, але… не страшно
Юрко ТИМЧУК
В Україні триває експеримент зі створення соціуму, який буде суперстійким до чого завгодно. Перші пропозиції для референдуму, поради G7 та вперті "слуги народу" — огляд тижня
01.02.21
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Україна
Влада слів
Андрій Бондар
Даруючи суб'єктність і волю словам, людина немовби розписується у власному невмінні керувати думками – тим, що існує не у самих словах, а поміж ними
01.02.21
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Дискурси
Право померти
Маріо Варґас Льйоса
Право померти не становить загрозу праву жити, воно радше його підкріплює, бо ніщо так не змушує цінувати нескінченні розкоші життя, як згадка про смерть
01.02.21
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Дискурси
Пам'ятати не можна забути
Інна Булкина
In memoriam – один із останніх прижиттєвих текстів Інни Булкіної, рецензія на «Амадоку» Софії Андрухович
01.02.21
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Штука
Що відповідає за дрібну моторику?
Нервові сполучення в стовбурі головного мозку керують дрібною моторикою у людей і мишей.
31.01.21
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Наука
Доба Франца-Йозефа: галицький рахунок. V.
Іван Банах
Короткий огляд історії Галичини в європейському контексті часів «найяснішого цісарства». П'ята частина
31.01.21
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Минуле